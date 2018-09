Malore fatale per fungaiolo nel Parmense

(ANSA) - BOLOGNA, 22 SET - Malore fatale, in mattinata, per un fungaiolo nei boschi di Albereto, sull'Appennino parmense.

L'uomo, un 80enne residente a Bergamo, si trovava tra le località di Ronco Magno e Pradischelli, insieme alla moglie e al nipote, quando è stato colto da un malore: i parenti hanno immediatamente allertato i soccorsi e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino e l'elisoccorso attrezzato per interventi in ambiente impervio.

I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziano e attendere i Carabinieri di Borgotaro: ottenuto il nulla osta dal magistrato il corpo dell'uomo è stato trasportato dal personale del Soccorso Alpino su un mezzo fuoristrada dei pompieri e affidato alle onoranze funebri.