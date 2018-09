Iia, Di Maio: Con le Fs salveremo l'ex Breda

"Stiamo lavorando senza sosta per salvare la Iia (Industria Italiana Autobus ex BredaMenariniBus, ndr). È un'azienda che ha commesse per la costruzione di mille autobus. La manifestazione d'interesse di Fs tramite la sua controllata Busitalia, arrivata la scorsa settimana, è uno spiraglio concreto per garantire un futuro a un'azienda che già in passato ha ricevuto un grande aiuto dal ministero. Noi vogliamo salvare l'azienda. Ce la faremo". Lo afferma il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio in un'intervista al Corriere Bologna.

"Non siamo contro l'impresa, siamo per chi cresce e genera ricchezza tutelando il lavoro". Quanto al consenso per il M5s, "al di là delle fisiologiche fluttuazioni nelle varie regioni, siamo cresciuti anche nel Nord Italia - dice -. L'aumento dei voti rispetto alle scorse politiche proprio in regioni come l'Emilia-Romagna, il Veneto e il Trentino-Alto Adige segna un trend positivo per il M5S che tuttora riscontriamo".