Toninelli apre Modena Smart Life Fest

Come cambia la vita di tutti i giorni grazie alle tecnologie digitali, dalla scuola al lavoro, dalla moda alle automobili: è questo il tema centrale della terza edizione del Festival Modena Smart Life in programma nella città emiliana dal 28 al 30 settembre. La rassegna prevede 130 eventi, 100 tra aziende ed enti partecipanti, e sarà aperta dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli, atteso all'evento inaugurale di giovedì 27 settembre "Smart roads: the digital revolution" presso l'autodromo modenese.

Tutte le iniziative ruotano intorno al "valore sociale, economico e strategico del dato digitale" e sono articolate in sei aree tematiche: "Smart Education", "Città sostenibile", "Il lavoro nel futuro", "Cultura digitale", "Scopri e gusta il territorio", "Sperimenta il digitale". L'edizione 2018 del Festival si snoda attraverso i punti cardine del centro storico della città ed è preceduta da eventi già il 25 e 26 settembre a Formigine e Fiorano Modenese.