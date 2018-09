Maxi raduno per i 70 anni di Ape Piaggio

(ANSA) - SALSOMAGGIORE TERME, 21 SET - "Ronzano" i motori delle tre ruote che hanno attraversato la storia repubblicana d'Italia. Uno "sciame" da tutta Europa che si è dato appuntamento a Salsomaggiore Terme, nel Parmense, per celebrare i 70 anni di Ape, simbolo della Piaggio. Per tre giorni, da oggi fino a domenica 23 settembre, andrà in scena il raduno EuroApe 2018, un'appuntamento che servirà anche a tenere a battesimo il nuovo Ape 50 Euro 4 e la speciale versione in edizione limitata Ape Calessino 70. Organizzata da Ape club d'Italia in collaborazione con Piaggio veicoli commerciali, e con il patrocinio della città di Salsomaggiore Terme, la manifestazione avrà il suo cuore pulsante nell'Ape Village e nell'Ape Club Lounge. Da dieci anni EuroApe chiama a raccolta gli appassionati e amanti dell'Ape, un mezzo da lavoro, e non solo, unico al mondo. Nella cittadina emiliana ci saranno anche gli equipaggi del tour solidale "Apeggiando per l'Italia", un viaggio on the road per la Penisola che terminerà proprio a EuroApe.