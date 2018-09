Iia: Bonaccini, sono molto preoccupato

(ANSA) - BOLOGNA, 21 SET - Sul fronte Industria Italiana Autobus, "sono molto preoccupato per le notizie che continuano ad arrivare e francamente non capisco. C'è stato un incontro al Ministero dello Sviluppo economico undici giorni fa in cui le parti hanno concordato cose che non stanno accadendo". E' quanto scrive, in una nota, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

"Da un lato, ed è la cosa più grave - osserva - i lavoratori continuano a non percepire lo stipendio, nonostante gli impegni dell'azienda e le rassicurazioni del Governo. Dall'altro, per dichiarazioni del Ministro alla stampa, apprendiamo di sicuri ingressi nella compagine societaria senza che poi nulla si muova. Avevo pubblicamente riconosciuto il passo avanti - argomenta Bonaccini - ma prendo atto che tutto è ancora fermo. Il tavolo ministeriale, con le parti e le istituzioni locali, sarebbe la sede propria dove discutere e comunicare - conclude - ma non viene riconvocato da agosto, un modo davvero eccentrico di gestire le cose".