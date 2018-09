Giochi '26: Malagò, insistere su 3 città

(ANSA) - RIMINI, 21 SET - Fare di tutto per recuperare la candidatura a tre in caso contrario, se Torino si tira fuori definitivamente, procedere con Milano e Cortina per non penalizzare chi vuole cogliere tale opportunità. E' questa l'idea ribadita dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, a Rimini questa mattina per l'inaugurazione della Casa del Volley a proposito della proposta italiana ai Giochi invernali 2026. "Sapete qual è la mia opinione? - ha detto Malagò -.Sono per fare il possibile per cercare di recuperare la candidatura a tre, che sarebbe un bene per tutti". Il presidente dello sport italiano ha poi ricordato la posizione del governatore piemontese, Sergio Chiamparino e "dagli altri sindaci delle Comunità alpine e montane piemontesi e vediamo se questo implica anche un discorso con la sindaca di Torino, Chiara Appendino - ha detto Malagò -. Nel caso contrario si dovrà necessariamente procedere, con le due candidature. Non vedo per quale motivo ci debba essere una penalizzazione di tutti per la scelta di qualcuno".