A SanPa torna Digital for no profit

(ANSA) - BOLOGNA, 21 SET - Il 21 e 22 settembre a San Patrignano torna 'D4NP - Digital For Non Profit', l'appuntamento di Search On Media Group realizzato in collaborazione con la Comunità di San Patrignano. L'appuntamento ha l'obiettivo di fare il punto sullo stato dell'arte del digitale nel mondo non profit, e vedrà la partecipazione di realtà di spicco che interverranno per affrontare temi come il Digital Transformation for Society, Csr (Corporate Social Responsibility) e Impatto Sociale. Saranno inoltre approfonditi i dati della ricerca condotta da Search On Media Group e dal Web Marketing Festival sullo stato di digitalizzazione delle associazioni di volontariato nel 2018. "Quest'anno abbiamo scelto di sostenere ulteriormente l'attuale fase evolutiva del mondo Non Profit aggiungendo all'evento una giornata in più, interamente focalizzata sulla formazione per le Onp", ha detto Cosmano Lombardo, ideatore D4NP Digital For Non Profit e Ceo Search On Media Group.