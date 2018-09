Mostra di Bevignani alla Galleria Forni

(ANSA) - BOLOGNA, 20 SET - Inaugura venerdì 21 settembre (ore 18) alla Galleria bolognese Stefano Forni, in piazza Cavour, la mostra 'RubraRebour' di Giorgio Bevignani, a cura di Silvia Grandi.

Saranno presentati fino al 7 novembre alcuni dei lavori più significativi dell'ultima produzione dell'artista (63 anni, vive e lavora a Castel San Pietro Terme-Bologna), assieme ad altri 'site specific' che scandiscono con puntualità tappe importanti della sua ricerca pluridecennale, incentrata sull'agglomerarsi dei materiali utilizzati - carta, silicone, pigmenti, fibre polipropileniche intrecciate - modulati di volta in volta nelle diverse serie di lavori esposti.

Il catalogo della mostra, con i testi di Silvia Grandi e Giuseppe Virelli, verrà presentato in galleria sabato 13 ottobre in occasione della quattordicesima Giornata del Contemporaneo promossa da Amaci, la manifestazione organizzata ogni anno per portare l'arte del nostro tempo al grande pubblico.