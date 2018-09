Chef Serato ospite Academia Barilla

(ANSA) - BOLOGNA, 20 SET - Prima tappa a Parma per il ristoratore italo-americano Bruno Serato che torna in Italia per un mese di appuntamenti "solidali".

All'evento "Pastaria", Serato ha incontrato Guido Barilla, ambasciatore della pasta. A Parma il 22 settembre lo chef sarà ospite dell'Academia Barilla e presenterà la sua biografia, "The Power of Pasta" (Gruppo Lumi 2018). In agenda per il 23 settembre grande festa di piazza nel comune dove sono nati i suoi avi e dove vive la maggior parte della sua "grande famiglia". In Piazza Costituzione, dalle ore 18.30 tutto il paese potrà incontrare e dialogare con Bruno Serato.