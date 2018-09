Auto contro albero, muore nel Reggiano

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 20 SETTEMBRE - Incidente mortale a San Polo d'Enza, in provincia di Reggio Emilia. Un uomo di 69 anni - Lauro Pivetti, residente a Carpi - ha perso la vita dopo essersi schiantato ieri sera contro un albero con la sua auto Kia Venga. Erano le 21.30 quando stava percorrendo via Prampolini, in località Barcaccia, nel Comune della val d'Enza reggiana. All'improvviso, forse a causa di un malore, ha perso il controllo della vettura impattando violentemente contro una grossa pianta. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi che hanno trasportato l'uomo all'ospedale Santa Maria Nuova del capoluogo, ma le lesioni erano gravissime e le sue condizioni si sono aggravate nella notte: l'uomo non ce l'ha fatta ed è morto.

La salma ora è a disposizione della Procura. Il pm Maria Rita Pantani ha aperto un fascicolo d'inchiesta per fare luce sull'accaduto. A curare le indagini saranno i carabinieri di Castelnovo Monti che hanno svolto anche i rilievi.