Soprintendenza presenta l'archivio arcivescovile

(ANSA) - BOLOGNA, 19 SET - La Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Emilia Romagna apre al pubblico la propria sede sabato, dalle 10 alle 13, in occasione delle Giornate europee del Patrimonio, organizzate dal Mibact con tema 'L'Arte di condividere'. E per l'apertura verrà presentato al pubblico l'Archivio arcivescovile di Bologna: attraverso un percorso di immagini virtuali e documenti originali, saranno illustrati i più importanti fondi dell'Archivio, mettendone in risalto le caratteristiche di pregio documentario e interesse storico.

Spazio poi a un progetto di ricerca, che ha come scopo la realizzazione del catalogo digitale di un particolare tipo di pergamene, riutilizzate come copertine di libri e registri.

Interverranno Elisabetta Arioti, Soprintendente archivistico e bibliografico dell'Emilia Romagna, don Riccardo Pane, direttore dell'Archivio arcivescovile di Bologna, Simone Marchesani, responsabile della Sala di studio dell'Archivio arcivescovile e Roberta Napoletano, dottoranda, Università di Bologna.