Romano Prodi sarà ospite di una web radio di giovani

(ANSA) - BOLOGNA, 19 SET - Per parlare del cambiamento e delle conseguenze sulla società, un gruppo di giovani animatori di una web radio di Bologna, nata in un quartiere di periferia, ha invitato Romano Prodi. E l'ex premier sabato sera sarà il primo ospite di una serie di incontri che i creatori di Radio C.A.P.(che sta per 'Cominciamo a parlare'), una ventina di giovani tra i 14 e i 20 anni della zona di Borgo Panigale, hanno deciso di organizzare per confrontarsi sull'attualità. "Abbiamo interessi molto diversi tra noi - spiega uno degli speaker, Giacomo Tarsitano - al momento curiamo una decina di rubriche, dallo sport all'arte. La nostra radio è nata grazie al contributo di un bando per la cura del quartiere e la sede è al centro sociale 'Rosa Marchi' in via Nenni. Oggi lo frequentano solo anziani - aggiunge - noi vorremmo riqualificarlo e aprirlo anche ai più giovani. Presto organizzeremo anche dei corsi. Ai nostri incontri, come quello di sabato con il professor Prodi, il pubblico potrà fare domande e intervenire".