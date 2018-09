Shapiro-Vandelli, assieme gli ex rivali

(ANSA) - BOLOGNA, 18 SET - Toccherà anche Bologna il 15 dicembre (teatro Manzoni) il tour di Shel Shapiro e Maurizio Vandelli: due rivali si ritrovano 50 anni dopo sullo stesso palco e nello stesso disco, uniscono le forze e mescolano le storie in 'Love and Peace', lungo viaggio che partirà il 21 settembre con l'omonimo disco e proseguirà da dicembre con il tour.

A condire il tutto una dinamica da nemici-amici, esibita dal duo oggi a Milano durante la presentazione delle 13 tracce, classici come 'Che colpa abbiamo noi', 'Tutta mia la città', '29 settembre' e 'Io vivrò senza te'. "Adoro le avventure artistiche, questo disco nasce con l'idea di rivedere cose e posizioni", dice Shapiro. "Ho sempre pensato che la musica dovesse trasmettere positività", fa eco Vandelli. Uno spirito segnalato già nel titolo: "La nostra storia nasce ai tempi del flower power, ma oggi c'è anche bisogno di dare segni di solidarietà", dice l'ex frontman dei The Rokes. Oltre a Bologna i due si esibiranno a Firenze (10 dicembre), Roma (11), Torino (13).