Riaperta pista di volo Aeroporto Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 18 SET - Riaperta al traffico, questa mattina alle 6, la pista dell'aeroporto 'Marconi' di Bologna, chiusa dalla mezzanotte dello scorso 14 settembre per lavori di manutenzione. A 'inaugurare', la striscia d'asfalto dello scalo emiliano un aereo cargo Dhl proveniente da Lipsia ed atterrato alle ore 6.05.

I lavori hanno riguardato il rifacimento di un tratto della pavimentazione per 1.011 metri e dell'intero raccordo 'G' - con riqualifica della segnaletica orizzontale e l'installazione di nuovi dispositivi luminosi - e sono stati effettuati in 102 ore consecutive. L'intervento ha visto coinvolte 25 società con circa 500 persone e 450 mezzi che hanno operato su un'area di 66 mila metri quadrati.