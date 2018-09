Mostra racconti viaggiatori del passato

(ANSA) - MODENA, 18 SET - Una mostra sulle esperienze di viaggio tra il 1400 e il 1800, attraverso un'ampia selezione di testi illustrati appartenenti al patrimonio librario della Biblioteca Estense Universitaria, oltre a quadri, sculture, arti decorative, materiale etnografico. 'Meravigliose avventure.

Racconti di viaggiatori del passato' è il tema dell'esposizione, suddivisa in sei sezioni a partire dai pellegrinaggi in Terrasanta, che la Galleria Estense di Modena ospita dal 21 settembre al 6 gennaio.

Tra le opere più preziose, una rara prima edizione della lettera che Cristoforo Colombo scrisse ai reali di Spagna, annunciando la scoperta del Nuovo continente, e la Cosmografia di Tolomeo, realizzata per il duca Borso d'Este. Lontane dalle moderne guide turistiche, le relazioni annuali dei missionari e i libri pubblicati da mercanti, religiosi, ambasciatori studiosi e curiosi al ritorno dai loro viaggi rappresentarono testimonianze di valore ineguagliabile per la conoscenza di popoli e mondi ancora poco noti in Occidente.