A Bologna arriva Enel Energia Tour

(ANSA) - BOLOGNA, 18 SET - Musica, street food e spettacoli per grandi e bambini. A Bologna terzo appuntamento dell'Enel Energia Tour che farà tappa, sabato pomeriggio dalle 17.30, ai Giardini Margherita. L'iniziativa, ideata per raccontare il territorio con cultura e musica e promuovere buone pratiche per la sostenibilità, propone tanti appuntamenti aperta alla città realizzati in collaborazione con Kilowatt, Eataly e il patrocinio del Comune. Sul palco si esibirà il duo Igudesman&Joo, composto dal violinista russo Aleksey Igudesman e dal pianista anglo-coreano Richard Hyung-ki Joo, famosi nel mondo per i loro spettacoli dove combinano musica classica e cultura popolare. Spazio anche al pianista Hauschka, nome d'arte del compositore tedesco Volker Bertelman, che si esibirà variando i suoni della tastiera usando oggetti diversi, come palline da ping pong tra corde e martelletti. Darà il via alla serata il dj Marzo Unizip, bolognese di adozione, e per i più piccoli, spettacolo di teatro di strada ed equilibrismo con Unnico.