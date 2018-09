Maltempo, allagamenti nel Bolognese

(ANSA) - BOLOGNA, 17 SET - A causa di un violento acquazzone che si è abbattuto questo pomeriggio nel Bolognese, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire con una decina di squadre per far fronte a diversi allagamenti che hanno riguardato soprattutto capannoni industriali, garage e scantinati. Tra le zone più colpite quella di San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale e soprattutto l'Interporto, dove l'acqua entrata nei capannoni ha raggiunto livelli che vanno dai 30 ai 50 centimetri. Su Facebook la polizia municipale dell'Unione di comuni Reno Galliera scrive di "prestare attenzione perché a causa delle copiose piogge si stanno verificando problemi di viabilità in varie aree del territorio".