Ecco card Adrenalyn XL e Ironman

(ANSA) - MILANO, 17 SET - Lega Serie A e Panini hanno rinnovato per altri 6 anni la partnership. L'annuncio in occasione della presentazione di Calciatori Adrenalyn XL 2018/19, 10/a raccolta Panini dedicata alla Serie A, che comprende 469 card, delle quali 109 con lavorazioni speciali (metal, rainbow, stampa in oro), e alcune serie speciali fra cui 2 novità: le Ironman, che rappresentano giocatori dal rendimento regolare, titolari fissi nelle rispettive squadre, e le Guanto d'Oro, con 5 portieri tra i migliori del campionato. Altra novità riguarda il gioco online, con l'introduzione di una modalità Evolution, ed è disponibile anche la Calciatori Adrenalyn XL Tin Box, confezione in metallo che permette di custodire le card. "Grazie alla giocabilità delle card, anche le nuove generazioni si avvicinano alla Serie A Tim, alimentando la passione e l'interesse verso le nostre competizioni", ha affermato Marco Brunelli, ad della Lega, nella presentazione a Milano, alla quale ha partecipato anche il calciatore del Genoa, Andrea Favilli.