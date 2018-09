Arte: a Ravenna prima personale Assmann

(ANSA) - RAVENNA, 17 SET - Inaugura martedì 18 settembre alle 21 'La Favorita', mostra dell'austriaco Peter Assmann, allestita nella Manica Lunga della biblioteca Classense di Ravenna e aperta fino al 18 ottobre. L'iniziativa è curata e promossa dall'assessorato comunale alla Cultura e dall'Istituzione biblioteca Classense.

Assmann, direttore del Complesso Museale Palazzo Ducale di Mantova, è anche disegnatore, letterato e artista visivo. Nato nel 1963, è stato tra i fondatori del gruppo artistico austriaco 'c/o: K' e 'La Favorita' è la sua prima personale in Italia. La mostra prende il nome da una sua opera il cui titolo si ispira alla seicentesca villa mantovana 'La Favorita' e coinvolge il senso stesso del verbo favorire, cioè preferire, con richiami anche alla donna raffigurata nel disegno, per così dire "la prescelta" dall'artista, che traccia riflessioni grafiche con un tocco di ironia e distacco. Il focus è sugli ultimi lavori di Assmann, caratterizzati dal ricorso alle tecniche proprie della grafica e del disegno.