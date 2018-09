Ilaria Cucchi, film su Stefano 'piantonato'

"Con tutto quel che c'è da fare, ieri sera il questore di Rimini ha ritenuto di far piantonare, per tutto il tempo della proiezione del film e del dibattito, la sala cinematografica dove è stato proiettato 'Sulla mia pelle'". Lo dice Ilaria Cucchi, che ieri sera ha partecipato a una proiezione del film sul fratello in una sala cinematografica di Riccione, con l'avvocato Fabio Anselmo.

"Chiedo al questore di Rimini e al ministro Salvini - prosegue Ilaria - se questo era veramente necessario. Tempo e denaro pubblico persi, al di là che i due poliziotti mi hanno fatto veramente tenerezza. Non sarebbe meglio dedicare attenzione ai criminali? Stefano è stato così ben rappresentato da Alessandro Borghi che continua ad essere piantonato anche da morto. Consiglio al questore di Rimini di guardare il film fino alla fine, così potrà capire che Stefano è morto e quindi non è più pericoloso. O siamo ritenuti pericolosi io e il mio avvocato?".

Il questore di Rimini Maurizio Improta ha poi chiamato Ilaria Cucchi. "E' stata una telefonata cordiale, ci siamo chiariti. Ho il massimo rispetto per lui", conferma la sorella di Stefano. "Il questore mi ha spiegato - ha detto Ilaria Cucchi - che è una prassi per le 'prime', anche se questa non era una prima". Secondo quanto filtra da ambienti della questura riminese si tratta di una presenza che viene predisposta per tutti gli

eventi di richiamo, soprattutto in estate.