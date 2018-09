Emilia-Romagna

(ANSA) - GENOVA, 16 SET - "Il primo tempo abbiamo giocato meglio del Genoa, la squadra non ha mai sofferto, certo dobbiamo essere più bravi vicini alla porta. Non ci va bene nulla in questo periodo. Poi dopo il loro gol siamo andati vicinissimi alla rete in due occasioni". Questa l'amarezza del dopo partita del tecnico del Bologna Filippo Inzaghi. "Mi dispiace che non arrivino i risultati - aggiunge - ma non posso rimproverare nulla a questi ragazzi. Certo gli episodi non girano a nostro favore, nei primo tempo c'era un rigore per noi quando Okwonkwo è stato atterrato mentre stava tirando. Dobbiamo continuare a lavorare e sperare che il vento cambi dalla prossima partita".

