Piacenza, si stacca cemento da cavalcavia A21

I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio a causa di un distacco dal rivestimento in cemento del cavalcavia dell'autostrada A21 Piacenza-Brescia, che attraversa la periferia della città emiliana.

Dai primi accertamenti pare che il piccolo crollo non sia dovuto a un problema strutturale. A cadere sono stati invece alcuni calcinacci, del peso anche di un paio chili, finiti sull'asfalto. In quel momento fortunatamente non stava passando nessuno e non ci sono stati feriti. Per precauzione la strada comunale sottostante è stata chiusa dalla polizia: lunedì è previsto il sopralluogo approfondito dei tecnici per valutare meglio l'entità del problema.