Maltempo, temporali in arrivo su costa e pianura centro-orientale

Sabato di maltempo atteso in Emilia-Romagna con allerta gialla per possibili criticità dovute a temporali sulla costa e sulla pianura romagnola ed emiliana centrale e orientale. Lo segnala l'ultimo bollettino dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile e di Arpae Emilia-Romagna. Nelle prime ore del mattino di sabato 15 settembre sono previsti temporali sulle aree di pianura prossime al corso del Po, in propagazione al settore costiero. Sul resto della regione attesi rovesci o temporali sparsi di minore intensità. I fenomeni meteorologici risulteranno in attenuazione a partire dalle ore pomeridiane.