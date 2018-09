Maltrattava anziani, arrestata badante

(ANSA) - RAVENNA, 13 SET - Se la prendeva in particolare con una 94enne, la più anziana ospite della struttura per la quale lavorava, una casa-famiglia del centro storico di Ravenna, insultandola e mortificandola per ogni minimo motivo e non esitando ad alzare le mani e a darle schiaffi. A nulla servivano le implorazioni e le richieste d'aiuto dell'anziana che tentatva di reagire chiedendo di smetterla.

Per questi comportamenti, contestati dall'accusa, una badante bulgara di 65 anni, incensurata e da tempo residente nella città romagnola, è finita in carcere, raggiunta da ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Andrea Galanti emessa su richiesta del pm Antonio Vincenzo Bartolozzi. L'indagine, portata avanti dalla polizia municipale, era scattata da un esposto arrivato al sindaco nel cuore dell'estate. Gli agenti hanno ascoltato i vicini di casa della struttura i quali hanno in buona sostanza riferito di urla dalla casa famiglia. Le intercettazioni, andate avanti per circa un mese, hanno rafforzato il quadro.