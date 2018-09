Febbre Nilo, un altro morto a Modena

(ANSA) - BOLOGNA, 13 SET - È morto questa mattina un paziente ricoverato dall'inizio di agosto per West Nile nella terapia intensiva dell'ospedale Civile di Baggiovara a Modena. È deceduto per le complicanze neurologiche legate al virus. Si tratta di un uomo di 62 anni, con pregresse patologie, residente nella provincia di Modena.

Era stato ricoverato in Medicina per sintomi neurologici e insufficienza respiratoria l'8 agosto; qui era stata riconosciuta l'encefalite da West Nile col successivo ricovero, il 12 agosto, in terapia intensiva dove il quadro clinico si è progressivamente aggravato fino al decesso. Questo caso, rispetto ai due precedenti, spiega l'Ausl modenese, è stato immediatamente ascrivibile all'encefalite, anche in virtù del lungo periodo di ricovero che ha colpito la persona, che presentava altre patologie di base. In terapia intensiva al Policlinico rimane ricoverato in condizioni stazionarie e prognosi riservata un secondo paziente.