Abusi su bimba, arrestato amico famiglia

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 13 SET - Un anno e mezzo di abusi nei confronti di una bambina di nemmeno sei anni. Con l'accusa di violenza sessuale su minore aggravata è stato portato in carcere un bosniaco senza fissa dimora di 63 anni. Gli uomini della Squadra Mobile di Reggio Emilia hanno eseguito ieri mattina un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Reggio Emilia, su richiesta del pm Maria Rita Pantani. L'indagine è scaturita dalle confidenze fatte dalla piccola ai genitori, in cui raccontava delle molestie subite dall'uomo, un amico di famiglia e loro abituale frequentatore. I fatti sarebbero avvenuti in un'abitazione di Reggio Emilia, per un anno e mezzo e fino all'agosto scorso. La bambina italiana, che oggi ha sei anni, è già stata ascoltata dagli inquirenti in audizione protetta, alla presenza degli psicologi e ha raccontato il suo incubo. Ora l'uomo si trova in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia.