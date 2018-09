Fotografia: al via venerdì 27/a Si Fest

(ANSA) - BOLOGNA, 12 SET - Al via venerdì, a Savignano sul Rubicone nel Riminese, la 27/a edizione di Si Fest, Festival della Fotografia considerato tra gli eventi di punta nel panorama fotografico nazionale. La kermesse vedrà al centro 14 mostre - per la quasi totalità inedite in Europa o in Italia - oltre a 18 incontri-dibattito, 9 visite guidate, 3 workshop, uno spazio dedicato all'editoria indipendente, una sezione 'Off', un murales realizzato come performance in tempo reale e una nuova proposta 'junior' per educare allo sguardo i giovanissimi.

La rassegna avrà come titolo e tema 'On Being Now', si articolerà su tre giornate inaugurali - il 14, il 15 e il 16 settembre - e vedrà le mostre aperte fino al 30 settembre Nell'edizione 2018, per la prima volta, sarà protagonista anche l'arte di strada e urbana: a Chekos, street artist attivo dagli anni 90 e noto a livello internazionale, è affidato il compito di realizzare uno dei suoi emblematici murales 'Optical' che racchiuda il senso della tematica del Festival.