Febbre Nilo, settima vittima a Ferrara

(ANSA) - BOLOGNA, 11 SET - Settima vittima di Febbre del Nilo dall'inizio dell'anno in provincia di Ferrara. Si tratta di un 78enne, morto per le complicanze provocate dal virus, dopo dieci giorni di ricovero nel reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Sant'Anna. Ne danno notizia i quotidiani locali.

L'uomo, pensionato, viveva a Porporana, aveva avuto in passato problemi neurologici ma pare conducesse una vita attiva.

All'ospedale ferrarese restano tre pazienti ricoverati. E' di ieri la notizia della morte di un 82enne a Modena, sempre per un'encefalopatia legata al virus.