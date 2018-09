F1: Arrivabene "Kimi ha fatto la storia"

(ANSA) - MARANELLO (MODENA), 11 SET - "Durante questi anni, Kimi ha dato alla squadra un contributo fondamentale, sia in qualità di pilota, sia per le sue doti umane. Il suo ruolo è stato decisivo per la crescita del team e, al tempo stesso, è sempre stato un grande uomo-squadra". Lo scrive il team principal Ferrari, Maurizio Arrivabene. Raikkonen, prosegue, "in qualità di campione del mondo, rimarrà sempre nella storia e nella famiglia della Scuderia. Per tutto questo lo ringraziamo e auguriamo a lui e alla sua famiglia un futuro pieno di soddisfazioni".