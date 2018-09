'Luoghi' alla Settimana del Buon Vivere

(ANSA) - FORLI', 10 SET - Grandi nomi dell'arte, economia, politica, giornalismo, spettacolo e tante realtà del territorio si confronteranno dal 21 al 30 settembre a Forlì e in Romagna per la 9/a edizione della 'Settimana del Buon Vivere', che ha come filo conduttore il tema 'Luoghi'. Agli eventi principali, in prevalenza nel Complesso dei Musei di San Domenico, si affiancheranno cento momenti e attività proposti e gestiti da circa 250 tra associazioni, imprese e cittadini con l'auspicio di avvicinarsi all'affluenza record della scorsa edizione (circa 110.000 presenze).

Pupi Avati avrà il compito di inaugurare ufficialmente la 'Settimana' domenica 23, dopo gli appuntamenti in anteprima dedicati alla mostra fotografica con Ferdinando Scianna. Tra gli ospiti il pittore Ugo Nespolo, il regista Enrico Vanzina, l'astronauta Maurizio Cheli, l'economista Lucrezia Reichlin, lo storico Marc Lazar, ma anche Martina Colombari, Lucia Annibali, Aldo Cazzullo, Michela Murgia. E Pippo Baudo, ospite di una serata (26) su 'luoghi e costumi'.