Auto Polizia contro un portico a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 10 SET - Incidente intorno alle 15.30 in centro a Bologna: poco prima dell'incrocio di Via Galliera con via dei Mille, una volante della Polizia di Stato impegnata in un intervento - per cause al vaglio della Polizia Municipale che sta eseguendo i rilievi - avrebbe urtato un furgone e poi sarebbe finita contro una colonna del portico. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 che hanno portato gli agenti in ospedale per accertamenti.