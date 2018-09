Basket: Della valle e Brooks con azzurri

(ANSA) - ROMA, 9 SET - La nazionale azzurra di basket è tornata in Italia dopo la VTP Supercup disputata ad Amburgo. I ragazzi di Meo Sacchetti faranno base a Bologna fino al 14 settembre, giorno del match contro la Polonia, prima delle due gare della seconda fase di qualificazione al Mondiale 2019. Dopo il torneo di Amburgo (sconfitta contro la Repubblica Ceca e vittoria contro la Germania) l'Italia è dunque pronta per l'ultima parte della preparazione in vista della sfida a polacchi e ungheresi (17 settembre a Debrecen).

Intanto si va definendo il roster a disposizione del ct. Oggi si aggregano alla squadra Amedeo Della Valle e Jeff Brooks, che ha ottenuto solo pochi giorni fa il passaporto italiano. I due giocatori dell'Olimpia Milano si alleneranno già nel pomeriggio con lo staff tecnico e saranno regolarmente in gruppo alla ripresa degli allenamenti domani pomeriggio. Lasciano invece il raduno Leonardo Candi, Diego Flaccadori e Amedeo Tessitori.