Sisma: riapre Museo contadino Bastiglia

(ANSA) - BOLOGNA, 8 SET - Riapre il Museo della Civiltà contadina a Bastiglia (Modena), danneggiato dal sisma del 2012 e anche dall'esondazione del Secchia nel 2014. All'inaugurazione anche il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, con la sindaca e il vicesindaco, Francesca Silvestri e Alessio Mori.

Il Museo, istituito dal Comune nel 1977, è stato ripristinato con il contributo della Regione (mezzo milione da sms solidali e 100mila euro per beni museali). Ospita duemila attrezzi e altri oggetti nella sede di piazza Repubblica e nel Padiglione in via Verdeta dove sono esposti trattori d'epoca.

"La struttura - ha spiegato Bonaccini - è rinata anche grazie alla generosità dei donatori, che con gli sms solidali hanno contribuito a ricostruire tanti 'pezzi' della nostra terra, oggi ancor più belli di prima". La Fondazione Cassa di Risparmio di Modena ha contribuito con 70mila euro, che si sommano a 35mila euro comunali e a donazioni del Comune di Fiorano. L'esposizione è stata integrata con un allestimento interattivo.