Nazionale, Sacchi 'boccia' Balotelli

(ANSA) - ROMA, 8 SET - "Balotelli? Il calcio e' uno sport di squadra, e anche se solo giochi a tennis quando il tuo compagno se ne va dove pare a lui, cosa dici e cosa fai?..". Arrigo Sacchi, ai microfoni di Deejay Radio, commenta duramente la prestazione dell'attaccante azzurro ieri contro la Polonia, e nel rispondere alla domanda se al numero 9 non siano state concesse gia' troppe opportunità, risponde ancora più duramente.

"Bisogna avere poche idee ma chiare: il calcio e' uno sport di squadra, e l'intelligenza conta più dei piedi. Quindi, per prima cosa devo andare a prendere giocatori che abbiano intelligenza.

Poi - ha aggiunto l'ex ct - serve generosità, passione, professionalità. Tutti hanno la macchina, ma per farla muovere serve la benzina; e nel calcio la benzina e' l'intelligenza, la passione, la professionalità. Ecco, diciamo che basta lo spirito di squadra: gia' quello ti fa essere una persona degna".