Nazionale, Mancini ringrazia i tifosi

(ANSA) - ROMA, 8 SET - "Grazie ai 24.000 tifosi presenti ieri al #DallAra di #Bologna: il vostro sostegno è stato fondamentale soprattutto nel secondo tempo!". E' il tweet del ct degli azzurri, Roberto Mancini, che ha voluto ricambiare l'ideale abbraccio che gli ha rivolto la gente di Bologna, la città nella quale ha esordito in Serie A non ancora 17enne. Mancini mosse infatti i primi passi da calciatore professionista proprio nella squadra felsinea, in Serie A.