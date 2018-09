Misano, Sky Team VR46 a difesa oceani

(ANSA) - ROMA, 8 SET - La pole in Moto2 e una livrea nuova per sostenere la campagna in difesa degli Oceani. Lo Sky Racing Team VR46 fa festa a Misano con la prestazione di Francesco Bagnaia, che partirà in testa a tutti nelle Moto2. Grazie a una giusta strategia e ad un lavoro di squadra condiviso con Luca Marini, Bagnaia si è garantito la 5/a pole del 2018 distanziando il suo rivale nella corsa al titolo Miguel Oliveira, che ha fatto il 9/o tempo. E domani il team scenderà in pista con una livrea speciale dedicata alla campagna europea "Sky Ocean Rescue - Un Mare da Salvare", sostenuta da Sky per sensibilizzare il pubblico verso un comportamento responsabile nei confronti dell'ecosistema marino. I quattro piloti italiani dello Sky Racing Team VR46 (Francesco Bagnaia e Luca Marini in Moto2; Nicolò Bulega e Dennis Foggia in Moto3) correranno con moto, tute e caschi speciali, in omaggio al progetto dedicato alla salvaguardia dei mari. Nelle Moto 3 la pole va allo spagnolo Jorge Martin, alla sua ottava stagionale.