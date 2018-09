Tir si ribalta, chiusa A13 a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 7 SET - L'A13 è chiusa da poco dopo le 14.40 nel tratto bolognese tra le uscite Interporto e Arcoveggio in entrambe le direzioni: un mezzo pesante si è ribaltato e ha occupato l'intera carreggiata. Il conducente del tir è morto. Oltre al personale della Direzione 3/o Tronco di Bologna sono intervenute pattuglie della Polstrada, Vigili del fuoco e soccorsi. Si sono formate code e rallentamenti. Il mezzo trasportava soda caustica: la sostanza si è diffusa nell'aria e la zona è stata interdetta per il rischio intossicazione. Il mezzo si è rovesciato praticamente sotto ad un cavalcavia, rimanendo come incastrato; dalle prime ricostruzioni il conducente ha perso il controllo senza coinvolgere altri veicoli.