Nations League, Italia-Polonia 1-1

(ANSA) - BOLOGNA, 7 SET - Esordio con un pareggio per l'Italia di Roberto Mancini nella Nations League. A Bologna gli azzurri hanno chiuso sull'1-1 contro la Polonia, andata in vantaggio al 40' pt con un destro di Zielinski su passaggio di Lewandowski.

Nella ripresa l'Italia gioca meglio e al 31' st trova il pari con un rigore concesso per un fallo in area su Chiesa. Lo trasforma Jorginho. Lunedì sera gli azzurri tornano in campo affrontando a Lisbona il Portogallo privo di Cristiano Ronaldo.