Musica: Rudeejay al 'Beautiful festival'

(ANSA) - BOLOGNA, 7 SET - Il dj e produttore italiano Rudeejay si esibirà sabato 8 settembre a Bologna sul palco del 'Beautiful Festival 2018', al parco di Villa Angeletti.

L'evento, dedicato alla generazione Z, cioè a chi è nato negli anni 2000, si svolgerà dalle 11 alle 20, mentre il dj set di Rudeejay, sul palco principale, è previsto per le 19.

Il suo nuovo singolo, 'Be you', è supportato da un videoclip che in sole 24 ore, il 23 luglio, grazie al passaparola ha totalizzato oltre 150mila visualizzazioni e che vede protagonisti Luis Sal e Ambra Ciotti, tra i volti più noti di YouTube Italia. Il brano fa parte della compilation 'Hot Party Back2skool', in uscita il 21 settembre per Universal Music.