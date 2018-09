Jorginho, uomo sempre addosso,si fa poco

(ANSA) - ROMA, 7 SET - "Non siamo riusciti a trovare le linee di passaggio, a dare ritmo alle nostre giocate. Io personalmente ho sbagliato parecchio. Ci vuole tempo, è poco che giochiamo insieme, ma sono fiducioso perché vedo una squadra che cerca di giocare a calcio. Credo che questo sia importante, siamo sulla strada giusta. Il rigore? Se vai con la paura hai possibilità di sbagliare". Così Jorginho, intervistato da RaiSport, nel dopo-partita di Italia-Polonia. Ma come mai gli azzurri hanno giocato un primo tempo brutto? "Quando hai un uomo addosso che non guarda la partita ma guarda solo te - risponde Jorginho, con aria un po' infastidita e che non ha riconosciuto nell'interlocutore Marco Tardelli -, devo portarlo via e fare spazio per avere più possibilità di giocata. Se sono pressato nel mio ruolo non posso prendere palla. Faccio spazio ad un mio compagno e faccio giocare lui. Non è la mia miglior partita ma dobbiamo essere tranquilli. Se ho l'uomo addosso non posso fare chissà che cosa, ma faccio spazio ad un compagno".