Al via il Sana, salone del biologico

(ANSA) - BOLOGNA, 7 SET - Trenta candeline per celebrare un settore che all'inizio era una nicchia e che oggi è un pilastro dell'agricoltura italiana. Si è aperto a Bologna il Sana, la 30/a edizione del Salone del biologico e del naturale, che presenta tutte le novità del settore.

"Una fiera che compie 30 anni, dedicata al biologico e alla sostenibilità, un settore di eccellenza - ha detto il sottosegretario alle politiche agricole Alessandra Pesce - è un segnale bellissimo, per l'innovazione è la qualità. Il Governo è molto impegnato sul biologico, con iniziative per valorizzare la produzione, tutelare i consumatori e mantenere un alto livello, intensificando ancora di più i controlli per garantire un alto standard".