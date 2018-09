Vaccini, Nas in scuole E-R, no criticità

(ANSA) - BOLOGNA, 6 SET - I Carabinieri del Nas di Bologna stanno svolgendo verifiche anche nelle scuole di tutta l'Emilia-Romagna per verificare l'autenticità delle autocertificazioni sui vaccini dei bambini, presentate dalle famiglie. I controlli hanno già riguardato una decina di istituti (nidi, scuole d'infanzia e primarie) in ognuna delle province della regione e finora, a quanto si apprende, non sono emerse criticità evidenti. Per i risultati definitivi degli accertamenti bisognerà tuttavia attendere alcuni giorni, per consentire ai militari di incrociare i dati raccolti nelle scuole con quelli in possesso delle Asl.