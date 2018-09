Una cesta di girasoli su tomba Pavarotti

(ANSA) - MODENA, 6 SET - Una cesta di girasoli per la tomba di Luciano Pavarotti. Gian Carlo Muzzarelli, sindaco di Modena, ha deposto fiori per il Maestro al cimitero di Montale, dove c'erano Cristina, la figlia del tenore, e il sindaco di Castelnuovo Rangone, Massimo Paradisi.

L'omaggio al grande tenore avviene nell'undicesimo anniversario della morte, il 6 settembre 2007. Muzzarelli ha deposto, a nome della città di Modena, una cesta di girasoli, fiori amati da Pavarotti, ai piedi della tomba custodita nella cappella di famiglia. Al momento commemorativo erano presenti anche Massimo Paradisi, sindaco del Comune di Castelnuovo Rangone, Cristina, figlia del maestro. Prima di andare al cimitero di Montale, il sindaco ha partecipato alla messa celebrata per il tenore alla Chiesa del Monastero di Baggiovara.