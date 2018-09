MotoGp a Misano per prossimi tre anni

(ANSA) - ROMA, 6 SET - La MotoGP continua ad accendere i suoi motori a San Marino e sulla Riviera di Rimini. Si è svolto alla Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea della Repubblica di San Marino l'incontro finale fra i promotori del grande evento sportivo che dal 2007 si tiene consecutivamente a Misano World Circuit e i vertici di Dorna, per definire nei dettagli l'accordo. A seguire, la firma e quindi l'ufficialità dell'evento che continuerà a svolgersi al Misano World Circuit almeno per i prossimi tre anni. Ufficializzata anche la data 2019: il prossimo anno il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini si svolgerà da venerdì 13 a domenica 15 settembre. Per Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna: "c'e' grande soddisfazione: il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini è una tappa fondamentale del campionato. Sarà anche in futuro uno spettacolo che gratificherà la passione incredibile che qui si respira per il motorsport".