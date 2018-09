A Misano giardino dedicato ad Hayden

(ANSA) - MISANO (RIMINI), 6 SET - È stato inaugurato a Misano il giardino dedicato a Nicky Hayden, il pilota statunitense campione del mondo di Motogp nel 2006, morto nel maggio dello scorso anno in un incidente stradale mentre era in sella ad una bicicletta. L'Amministrazione Comunale ha fatto propria una proposta pervenuta da amici e appassionati del pilota scomparso di intitolare un'installazione in sua memoria, realizzata a loro spese, impegnandosi nella realizzazione di un giardino a lui dedicato, il cui terreno privato, confinante con il luogo dove avvenne l'incidente, è stato ceduto dai proprietari al Comune a titolo gratuito.

Alla cerimonia erano presenti oltre al Sindaco di Misano Stefano Giannini e a Denis Pazzaglini promotore dell'installazione, il Ceo di Dorna Sports Sl Carmelo Ezpeleta, Franco Uncini, Loris Capirossi e una rappresentanza del Misano World Circuit guidata dal Presidente Luca Colaiacovo.