Festival burattini e figure in Romagna

(ANSA) - RAVENNA, 5 SET - Oltre 40 compagnie teatrali, artisti, studiosi, direttori di Festival, Accademie e Musei, organizzatori di eventi sono attesi dal 21 al 30 settembre in Romagna per la 43/a edizione del Festival internazionale dei burattini e delle figure 'Arrivano dal Mare!'. In programma 70 repliche di spettacoli di marionette, burattini, pupi, ombre e pupazzi.

Il Festival si svolgerà a Ravenna, Cervia, Gambettola, Longiano e Gatteo e, nell'anno zero della rinnovata direzione artistica affidata al Teatro del Drago della famiglia d'arte Monticelli, si chiamerà 'GenerAzioni'. In programma, accanto a famiglie d'arte, compagnie e artisti storici (da Drammatico Vegetale a Claudio Cinelli, da Is Mascareddas a Laura Kibel), un convegno sulla formazione 'per una scuola nazionale di Teatro di Figura', un masterclass, la mostra 'La crudele storia'-personaggi dell'Opera dei Pupi a Napoli e l''Adunanza Burattineide', un incontro con spettacoli sulla tradizione delle maschere della Commedia dell'arte e della Commedia popolare.