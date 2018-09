Vaccini, 136 bimbi sospesi da scuola d'infanzia a Bologna

A Bologna 90 bambini sospesi ieri dalla scuola materna e altri 46 che non potranno frequentare il nido dalla prossima settimana perché non in regola col certificato vaccinale prescritto dalla legge Lorenzin: una linea che più che dura "rispetta la legge". Parola di Marilena Pillati, assessore a scuola e formazione e vicesindaca di Bologna, intervistata dall'edizione bolognese di Repubblica.

"D'altra parte - aggiunge Pillati - è un anno che ne parliamo, le famiglie non possono più dire di non sapere, hanno avuto tutto il tempo per mettersi in regola". Quanto alle autocertificazioni, prosegue la vicesindaca, "le verificheremo una ad una, le persone devono sapere che dichiarare il falso è reato". Ieri, con la ripartenza delle materne, sono partite le prime mail di sospensione della frequenza dei bimbi, mentre da oggi saranno i messi comunali ad andare a casa delle famiglie no vax o ritardatarie per notificare l'espulsione.