Scontro auto-moto, morto nel Ravennate

(ANSA) - RAVENNA, 4 SET - Un 79enne di Ferrara è morto all'ospedale Bufalini di Cesena in seguito alle lesioni riportate in un incidente stradale accaduto in tarda mattinata a Casal Borsetti, sul litorale ravennate nord. L'uomo, a bordo di uno scooter, per cause ancora al vaglio della polizia Municipale, verso le 12.30 su via delle Maone si è scontrato con una vettura condotta da una 57enne del posto, poi risultata negativa all'alcol test.