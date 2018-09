Molinari nuovo presidente Cciaa Modena

(ANSA) - MODENA, 4 SET - Giuseppe Molinari è il nuovo presidente della Camera di Commercio (Cciaa) di Modena per il quinquennio 2018-2023. L'imprenditore modenese è stato eletto all'unanimità dai 25 membri del Consiglio dell'ente camerale che si è insediato questa mattina.

Ingegnere, 56 anni, Molinari è socio e amministratore di Caffè Molinari, storica azienda del settore della lavorazione, torrefazione e commercio di caffè. "Dobbiamo essere più ambiziosi - ha detto il neo presidente -, agendo con determinazione sui temi portanti dell'economia, trainando l'innovazione e lo sviluppo digitale, cercando di ridurre la differenziazione tra i contesti territoriali, contribuendo a colmare i gap culturali e le carenze organizzative, affinché nessuno rimanga indietro".

La prossima riunione del Consiglio è fissata per il 19 settembre per l'elezione della Giunta che a sua volta provvederà poi a nominare al proprio interno il vice presidente.