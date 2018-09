Maturità, 403 diplomati con lode in E-R

(ANSA) - BOLOGNA, 4 SET - Aumentano in Emilia-Romagna i diplomati con lode: quest'anno sono stati 403, pari all'1,3% degli studenti che hanno superato l'esame di maturità, percentuale identica alla media nazionale. L'anno scorso erano stati 376. È quanto emerge da una nota dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, sulla base dei primi dati diffusi dal Miur.

In regione la percentuale dei diplomati con voto 91-99 è in aumento: è stata del 9,1% nell'anno scolastico 2017/2018 (9% la media italiana), mentre nell'a.s. precedente era dell'8,6%. Il 5,3% degli studenti ha conseguito votazione 100, senza lode, leggermente al di sotto della media nazionale (5,7%).

I voti più alti nei licei: il 2% degli studenti si è diplomato con lode (l'1,1% negli istituti tecnici, lo 0,2 nei professionali), il 7% ha riportato 100 (il 4,6% nei tecnici, il 2,5% nei professionali) e l'11,4% ha conseguito votazione tra 91 e 99 (l'8,1% nei tecnici; il 5,4% nei professionali).